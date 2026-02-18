Crece la posibilidad de que los Chicago Bears se muden a Indiana

Redacción FOX Deportes

La Chicago Bears avanzaron de forma importante en su proyecto de nuevo estadio luego de que un comité legislativo de Indiana aprobara una enmienda a la Ley del Senado número 27.

Esta resolución autoriza la creación de un marco legal específico para atraer al equipo. Aunque no es una autorización directa para construir, sí habilita el camino institucional.

La enmienda establece la creación de la Autoridad del Estadio del Noroeste de Indiana, un organismo público que tendría facultades para comprar terrenos, emitir deuda, firmar contratos y financiar la construcción de un estadio.

Indiana is open for business, and our pro-growth environment continues to attract major opportunities like this partnership with the Chicago Bears. We’ve identified a promising site near Wolf Lake in Hammond and established a broad framework for negotiating a final deal. If… — Governor Mike Braun (@GovBraun) February 19, 2026

El sitio contemplado se ubica cerca de Wolf Lake, en la ciudad de Hammond, justo en la frontera con Illinois, lo que facilitaría el acceso regional.

Los Bears reconocieron que esta aprobación representa el avance más significativo hasta ahora en su búsqueda de un nuevo estadio.

FOR IMMEDIATE RELEASE: In a 24-0 unanimous vote, Indiana House Ways and Means Committee names City of Hammond as Chicago Bears stadium location. ➡️ https://t.co/Lu1p0Qn5pH pic.twitter.com/IO8jaywo5P — City of Hammond (@cityofhammond) February 19, 2026

Sin embargo, el equipo aclaró que todavía se encuentran en una fase de evaluación, realizando estudios financieros y técnicos del terreno. No existe, hasta el momento, un anuncio oficial de mudanza.

En Illinois, el proceso ha sido más lento. Una audiencia legislativa clave fue cancelada, lo que retrasó posibles apoyos para un estadio en Arlington Heights o dentro de Chicago. Aun así, autoridades estatales mantienen abiertas las negociaciones, por lo que la opción de que los Bears sigan en Illinois sigue vigente.