Los Bears resurgieron y lograron otro triunfo heroico

Hiram Marín

Los Bears dieron un inesperado golpe final cuando parecía que estaban en la lona y Cincinnati rozaba la victoria. Con solo segundos en el reloj, Caleb Williams lanzó un bombazo de 58 yardas a Colston Loveland, quien se escapó por el centro del campo hasta la zona de anotación y selló el triunfo 47-42 de Chicago sobre los Bengals.

Fue un cierre electrizante que transformó un duelo perdido en una victoria memorable, símbolo del temple del joven quarterback.

COLSTON LOVELAND ARE YOU KIDDING?



📺: CBS pic.twitter.com/OMOzjsl6vC — Chicago Bears (@ChicagoBears) November 2, 2025

Williams completó 19 de 31 pases para 222 yardas y dos touchdowns, además de contribuir en jugadas por tierra que extendieron series clave. A su lado, Kyle Monangai brilló en su debut como titular con 175 yardas terrestres, sosteniendo el ataque de los Bears.

Cincinnati, encabezado por Joe Flacco, respondió con 288 yardas y dos pases de anotación, ambos dirigidos a Tee Higgins, en un intercambio de golpes constante.

El encuentro tuvo aroma a clásico de los años noventa: ofensivas lanzadas al frente y defensivas desbordadas por la intensidad. Flacco incluso había adelantado a los Bengals 42-41 con un pase corto a Andrei Iosivas a menos de dos minutos del final, antes del contragolpe letal de Williams. Cada posesión parecía definitiva, y cada error se pagó con puntos.

Al final, Chicago mostró madurez y determinación para cerrar uno de los duelos más emocionantes de la temporada. El Paycor Stadium quedó en silencio tras la última ofensiva fallida de Cincinnati, mientras los Bears celebraban un triunfo que podría impulsar su campaña. Fue una batalla de ritmo alto, corazón y un desenlace de película en la fría tarde de Ohio.