Fueron anunciados los candidatos a los NFL Honors

Publicación: jueves 22 de enero de 2026

Redacción FOX Deportes

La NFL anunció a los finalistas de sus premios anuales denominados 'NFL Honors', correspondientes a la temporada NFL 2025.

Los ganadores se darán a conocer el jueves 5 de febrero en el Palace of Fine Arts de San Francisco.

La lista completa de premios y finalistas es la siguiente:

Jugador Más Valioso

Josh Allen, Buffalo Bills (QB)

Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars (QB)

Drake Maye, New England Patriots (QB)

Christian McCaffrey, San Francisco 49ers (RB)

Matthew Stafford, Los Angeles Rams (QB)

Jugador Defensivo del Año

Will Anderson Jr., Houston Texans (DE)

Nik Bonitto, Denver Broncos (LB)

Myles Garrett, Cleveland Browns (DE)

Aidan Hutchinson, Detroit Lions (DE)

Micah Parsons, Green Bay Packers (DE)

Jugador Ofensivo del Año

Drake Maye, New England Patriots (QB)

Christian McCaffrey, San Francisco 49ers (RB)

Puka Nacua, Los Angeles Rams (WR)

Bijan Robinson, Atlanta Falcons (RB)

Jaxon Smith-Njigba, Seattle Seahawks (WR)

The finalists for AP Coach of the Year and Assistant Coach of the Year! #NFLHonors pic.twitter.com/LHoxHUddFm — NFL (@NFL) January 22, 2026

Novato Ofensivo del Año

Jaxson Dart, New York Giants (QB)

Emeka Egbuka, Tampa Bay Buccaneers (WR)

TreVeyon Henderson, New England Patriots (RB)

Tetairoa McMillan, Carolina Panthers (WR)

Tyler Shough, New Orleans Saints (QB)

Novato Defensivo del Año

Abdul Carter, New York Giants (LB)

Nick Emmanwori, Seattle Seahawks (DB)

James Pearce Jr., Atlanta Falcons (DE)

Carson Schwesinger, Cleveland Browns (LB)

Xavier Watts, Atlanta Falcons (S)

Regreso del Año

Stefon Diggs, New England Patriots (WR)

Aidan Hutchinson, Detroit Lions (DE)

Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars (QB)

Christian McCaffrey, San Francisco 49ers (RB)

Dak Prescott, Dallas Cowboys (QB)

The finalists for AP Comeback Player of the Year! #NFLHonors pic.twitter.com/zajCTirmHH — NFL (@NFL) January 22, 2026

Entrenador del Año



Liam Coen, Jacksonville Jaguars

Ben Johnson, Chicago Bears

Mike Macdonald, Seattle Seahawks

Kyle Shanahan, San Francisco 49ers

Mike Vrabel, New England Patriots

Entrenador Asistente del Año

Vic Fangio, Philadelphia Eagles (DC)

Brian Flores, Minnesota Vikings (DC)

Vance Joseph, Denver Broncos (DC)

Klint Kubiak, Seattle Seahawks (OC)

Josh McDaniels, New England Patriots (OC)

NFL Honors, también incluirá el anuncio del prestigioso Walter Payton NFL Man of the Year presentado por Nationwide, la Generación 2026 del Salón de la Fama y el nuevo Premio Protector del Año, que reconocerá al mejor liniero ofensivo de la liga en 2025.