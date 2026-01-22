Redacción FOX Deportes
Fueron anunciados los candidatos a los NFL Honors
El 5 de febrero se darán a conocer los ganadores en los eventos previos al Super Bowl LX
La NFL anunció a los finalistas de sus premios anuales denominados 'NFL Honors', correspondientes a la temporada NFL 2025.
Los ganadores se darán a conocer el jueves 5 de febrero en el Palace of Fine Arts de San Francisco.
La lista completa de premios y finalistas es la siguiente:
Jugador Más Valioso
Josh Allen, Buffalo Bills (QB)
Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars (QB)
Drake Maye, New England Patriots (QB)
Christian McCaffrey, San Francisco 49ers (RB)
Matthew Stafford, Los Angeles Rams (QB)
Jugador Defensivo del Año
Will Anderson Jr., Houston Texans (DE)
Nik Bonitto, Denver Broncos (LB)
Myles Garrett, Cleveland Browns (DE)
Aidan Hutchinson, Detroit Lions (DE)
Micah Parsons, Green Bay Packers (DE)
Jugador Ofensivo del Año
Drake Maye, New England Patriots (QB)
Christian McCaffrey, San Francisco 49ers (RB)
Puka Nacua, Los Angeles Rams (WR)
Bijan Robinson, Atlanta Falcons (RB)
Jaxon Smith-Njigba, Seattle Seahawks (WR)
Novato Ofensivo del Año
Jaxson Dart, New York Giants (QB)
Emeka Egbuka, Tampa Bay Buccaneers (WR)
TreVeyon Henderson, New England Patriots (RB)
Tetairoa McMillan, Carolina Panthers (WR)
Tyler Shough, New Orleans Saints (QB)
Novato Defensivo del Año
Abdul Carter, New York Giants (LB)
Nick Emmanwori, Seattle Seahawks (DB)
James Pearce Jr., Atlanta Falcons (DE)
Carson Schwesinger, Cleveland Browns (LB)
Xavier Watts, Atlanta Falcons (S)
Regreso del Año
Stefon Diggs, New England Patriots (WR)
Aidan Hutchinson, Detroit Lions (DE)
Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars (QB)
Christian McCaffrey, San Francisco 49ers (RB)
Dak Prescott, Dallas Cowboys (QB)
Entrenador del Año
Liam Coen, Jacksonville Jaguars
Ben Johnson, Chicago Bears
Mike Macdonald, Seattle Seahawks
Kyle Shanahan, San Francisco 49ers
Mike Vrabel, New England Patriots
Entrenador Asistente del Año
Vic Fangio, Philadelphia Eagles (DC)
Brian Flores, Minnesota Vikings (DC)
Vance Joseph, Denver Broncos (DC)
Klint Kubiak, Seattle Seahawks (OC)
Josh McDaniels, New England Patriots (OC)
NFL Honors, también incluirá el anuncio del prestigioso Walter Payton NFL Man of the Year presentado por Nationwide, la Generación 2026 del Salón de la Fama y el nuevo Premio Protector del Año, que reconocerá al mejor liniero ofensivo de la liga en 2025.
