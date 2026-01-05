¿Quiénes son los principales candidatos para el MVP de la NFL?

Hiram Marín

La carrera por el premio MVP de la NFL 2025 quedó marcada por el dominio de los quarterbacks una vez concluida la temporada regular, con Drake Maye y Matthew Stafford como los principales nombres en la conversación.

En las casas de apuestas de Las Vegas, ambos aparecen claramente separados del resto del campo, reflejando lo cerrada que ha sido la contienda.

El rendimiento semana a semana y el impacto directo en sus ofensivas los colocaron por delante de otros aspirantes. Todo apunta a una votación disputada entre dos perfiles muy distintos.

Drake Maye, quarterback de los New England Patriots, construyó su candidatura a partir de la eficiencia y la consistencia. Cerró la temporada con más de 4,300 yardas por pase, 31 touchdowns, un porcentaje de pases completos superior al 70 % y un bajo número de intercepciones.

Además, aportó producción por tierra, lo que amplió su valor dentro del sistema ofensivo de Nueva Inglaterra. Su desempeño fue clave para que los Patriots terminaran entre los mejores equipos de la AFC.

Del otro lado aparece Matthew Stafford, pasador veterano de los Los Angeles Rams, quien firmó una de las temporadas más productivas de su carrera. Stafford lideró la NFL con 4,707 yardas aéreas y 46 pases de touchdown, números que encabezan la liga en estadísticas tradicionales.

Su capacidad para generar puntos y sostener a la ofensiva angelina semana tras semana lo mantuvo como un contendiente firme al premio. Pese a su larga trayectoria, nunca ha ganado el MVP, lo que añade contexto a su candidatura.

Aunque otros quarterbacks fueron mencionados a lo largo del año, la discusión final parece concentrarse en Maye y Stafford.

Las casas de apuestas de Las Vegas reflejan esa realidad al separarlos claramente del resto de aspirantes.

La decisión final dependerá de qué valoren más los votantes: la eficiencia integral o el volumen estadístico. El ganador se conocerá oficialmente durante la ceremonia de NFL Honors, en la semana del Super Bowl.