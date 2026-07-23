Fernando Mendoza firmó su contrato de novato con los Raiders

Hiram Marín

El quarterback Fernando Mendoza firmó oficialmente su contrato de novato con Las Vegas Raiders. La primera selección global del draft concretó un acuerdo por cuatro años y 57.27 millones de dólares totalmente garantizados.

Este acuerdo incluye además una opción para un quinto año que la franquicia podrá ejercitar en el futuro. Mendoza será elegible para negociar y recibir una extensión de contrato una vez que concluya su tercera temporada profesional.

Officially employed ✅



We have signed QB Fernando Mendoza.



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Hasta llegar a ese periodo, la estructura de su contrato inicial mantendrá fijas sus condiciones financieras y laborales. A pesar de haber estampado su firma este día, el pasador ya acumula varias semanas trabajando activamente con la organización.

Mendoza ha participado en los campamentos de novatos y actividades organizadas del equipo desde hace algunas semanas. Su integración temprana le permitió comenzar la adaptación al sistema ofensivo antes del arranque oficial del campamento.

Con el acuerdo cerrado, Mendoza enfoca toda su atención en la competencia deportiva dentro del terreno de juego. Las Vegas Raiders aseguran así a su quarterback del futuro, brindando certeza a la directiva y a la afición.