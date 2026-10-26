Fernando Mendoza a esperar: los Raiders ratificaron a Kirk Cousins como titular

Hiram Marín

Bajo la lógica de muchos analistas, todo indicaría que el coach de Las Vegas Raiders, Klint Kubiak, ya tendría que haber hecho un movimiento en la posición de quarterback debido al rendimiento y los resultados del equipo. Kirk Cousins, aunque ha cumplido de manera individual, no ha obtenido todos los resultados deseados y Fernando Mendoza, campeón colegial y trofeo Heisman, permanece en la banca.

Sin embargo, fue el propio Kubiak quien aseguró que su primer quarterback es Cousins y que él estará al frente de la ofensiva de los Raiders durante la actual temporada, por lo que Mendoza entrará sólo algunos minutos y en jugadas seleccionadas.

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“No existe ninguna controversia. Estamos considerando todas las opciones para solucionar nuestros problemas y ahora mismo el quarterback #1 de los Raiders es Kirk Cousins”.

Sobre la inminente participación de Mendoza, de quien conoce completamente su potencial, el coach de los Raiders pidió no precipitarse, pues el equipo y cada jugador cuenta con un proceso distinto.

“Fernando va a jugar, tenemos un plan, pero no hay un cronograma. Kirk está jugando bien, seguimos en la pelea y lo óptimo es que él continúe iniciando”.