Épico triunfo de los Chargers en tiempo extra

Hiram Marín

En un cierre dramático de Monday Night Football, los Chargers vencieron 22-19 a Philadelphia en tiempo extra, un triunfo sufrido y construido a base de resiliencia.

Los locales pegaron primero con un acarreo de Omarion Hampton que encendió el estadio. Pero el duelo pronto se volvió trabado, con ambos equipos batallando para avanzar. Desde temprano se intuía que la noche sería larga.

La primera mitad estuvo marcada por errores que cambiaron el ritmo, incluido el caos de Jalen Hurts con una intercepción seguida de un fumble en la misma acción.

Aun así, Philadelphia se mantuvo en la pelea gracias a su defensa. Los Chargers tampoco encontraban claridad ofensiva. Cada serie parecía un ejercicio de supervivencia.

Con el reloj agonizando, Cameron Dicker empató 19-19 para forzar el tiempo extra y darle vida a Los Ángeles. En la prórroga, la defensiva local apareció en el momento justo. Tony Jefferson logró una intercepción que volteó todo el guion. Un gol de campo posterior desató la euforia angelina.

El 22-19 final deja a los Chargers con un triunfo valioso rumbo a la recta final de la campaña. Mostraron temple, defensa oportuna y un cierre contundente cuando más importaba. Para Philadelphia, la derrota duele por cómo se escapó. Para Los Angeles, es la prueba de que aún pueden competir con cualquiera.