Las posibilidades de playoffs son bajas: Patrick Mahomes

Redacción FOX Deportes

Los reyes del Oeste de la AFC vieron sus coronas caer al frío y duro césped la noche del domingo en Arrowhead. La racha de nueve títulos divisionales consecutivos de los Kansas City Chiefs llegó a su fin en 2025 con una derrota en casa por 20-10 ante los Houston Texans, resultado que asegura que K.C. terminará fuera del primer lugar.

Patrick Mahomes completó solo 14 de 33 pases para 160 yardas y fue interceptado tres veces. Varios pases se quedaron apenas cortos, incluido un potencial envío profundo a Tyquan Thornton que no pudo concretar. Travis Kelce soltó un pase en el cierre que terminó en intercepción y selló el destino de Kansas City.

Nueva caída y la dinastía de los Chiefs se desmorona Ahora fueron los Houston Texans quienes derrotaron y complicaron a Kansas City

El porcentaje de completos de Mahomes, 42.4%, fue el peor de su carrera, al igual que su rating de 19.8. Su marca de 0-3 en TD-INT también fue la peor que ha registrado. Fue la primera vez desde 2011 que un quarterback de los Chiefs terminó un juego sin pases de anotación y con tres intercepciones, y el peor rating para un QB de Kansas City desde el 16.7 de Brady Quinn en 2012.

Según el modelo de probabilidad de playoffs de Next Gen Stats, los Chiefs (6-7) tienen un 15% de posibilidades de avanzar a la postemporada. La derrota del domingo significa que probablemente necesitarán ganar todos sus partidos restantes y recibir algo de ayuda — en particular, que Los Angeles Chargers y los Indianapolis Colts sufran colapsos en la recta final.

¿Taylor Swift sigue siendo el amuleto de los Chiefs?

"Sabemos que las posibilidades están bajando más y más, pero también sé que los muchachos de este equipo van a dar todo lo que tienen en cada oportunidad que reciban", dijo Mahomes. "Ya estamos en la parte final de la temporada y no vas a recuperar estas oportunidades. Es un buen equipo, pero tuvimos chances. No ejecutamos en los momentos correctos para ganar."

La derrota dejó a los Chiefs con marca negativa después de 13 juegos por primera vez desde 2012, un año antes de la llegada de Andy Reid. “Nunca se acaba. Hay que seguir peleando”, dijo Reid. “He hecho esto por mucho tiempo y he visto de todo, así que hay que continuar.”