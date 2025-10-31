Patrick Mahomes disfruta el ambiente hostil de Buffalo

EFE

Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs, aseveró que disfrutará el ambiente hostil que imperará en el Highmark Stadium, hogar de los Buffalo Bills, cuando los visiten este domingo en juego de la semana nueve de la temporada de la NFL.

"No les caemos bien en ese estadio, pero tienen un ambiente genial. Me encanta jugar en estadios históricos y en ese estadio han jugado muchísimos grandes jugadores. Quién sabe, quizá sea la última vez que tengamos la oportunidad de jugar ahí. Será un gran reto, son muy ruidosos y eso buscamos enfrentar y disfrutar ese ambiente hostil", dijo el pasador tres veces campeón del Super Bowl con Chiefs.

Mahomes reconoció que en estadios como el de los Bills o en el Arrowhead Stadium, hogar de Kansas City, la afición se hace sentir de manera especial.

"Es un ambiente que te obliga a unirte. En Arrowhead Stadium lo sentimos y cuando las cosas no van bien puedes motivarte con su apoyo. Sabemos que el domingo habrá adversidades y lo importante es cómo nos unimos para superarlas y salir victoriosos", señaló el Jugador Más Valioso de los Super Bowls LIV, LVII y LVIII.

La rivalidad entre estos dos equipos se ha acrecentado en la reciente década.

Los Bills dominan en los más cercanos enfrentamientos de campaña regular con cuatro triunfos consecutivos, pero los Chiefs mandan con cuatro victorias seguidas en playoffs.

"No sé porque estén los números de esa manera. Cada partido se decide por una jugada clave. Creo que se trata de los jugadores que responden en los momentos decisivos y eso nos ha funcionado en los playoffs y a ellos en otras ocasiones", explicó el pasador.