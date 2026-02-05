Ellos serán los nuevos inmortales en el Salon de la Fama del futbol americano

Hiram Marín

La Generación 2026 del Salón de la Fama del futbol americano profesional reúne a un grupo de jugadores que definieron épocas completas de la NFL.

El anuncio, dado en la antesala del Super Bowl LX, abrió las puertas de Canton a cinco trayectorias excepcionales. Cada nombre representa excelencia, constancia y momentos que quedaron tatuados en la memoria colectiva. No es solo una exaltación, es un viaje por la historia reciente del deporte.

Drew Brees

Drew Brees encabeza esta quinteta como uno de los quarterbacks más influyentes de todos los tiempos. Fue el arquitecto del único título de Super Bowl en la historia de los Saints y redefinió el juego aéreo con precisión y liderazgo.

Al momento de su retiro, dejó marcas históricas en yardas y pases de anotación. Su legado va más allá de los números: transformó una franquicia y a toda una ciudad.

First-Ballot Hall of Famer, Drew Brees. 🐐 pic.twitter.com/FrkVNWRqe9 — New Orleans Saints (@Saints) February 6, 2026

Larry Fitzgerald

Larry Fitzgerald llega al Salón como símbolo de elegancia, profesionalismo y fiabilidad absoluta. Cerró su carrera con más de 17 mil yardas por recepción, colocado entre los más grandes de la historia. Su capacidad para aparecer en los momentos clave y su longevidad lo hicieron único. Fue respeto, constancia y grandeza sostenida durante casi dos décadas.

First ballot. Never a doubt.



A career defined by greatness and finished in Canton. pic.twitter.com/2ulfoSYQAr — Arizona Cardinals (@AZCardinals) February 6, 2026

Luke Kuechly

La defensiva y los equipos especiales también tienen voz en este grupo de jugadores inmortales. Luke Kuechly dominó el centro del campo con inteligencia, lectura y una intensidad que lo convirtió en referente de su generación.

Adam Vinatieri

Adam Vinatieri, en cambio, escribió su leyenda con sangre fría y precisión quirúrgica. Sus patadas decisivas en playoffs definieron campeonatos y épocas completas.

The greatest kicker ever 🐐



Congratulations, @adamvinatieri on your induction into the @ProFootballHOF! pic.twitter.com/6OCqhHeJyZ — New England Patriots (@Patriots) February 6, 2026

Roger Craig



Cierra esta generación Roger Craig, pieza fundamental de la dinastía ochentera de los San Francisco 49ers. Fue pionero en la versatilidad ofensiva al superar las mil yardas tanto por tierra como por aire en una misma temporada. Craig cambió la forma de entender la posición de corredor.

Esta quinteta no solo entra al Salón de la Fama, entra al corazón del futbol americano profesional.