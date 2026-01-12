El futbol americano a veces apesta: George Kittle

Hiram Marín

George Kittle, 'tight end' de los San Francisco 49ers, sufrió una rotura del tendón de Aquiles el domingo, lesión que lo dejó fuera por el resto de la temporada.

El jugador tuvo que abandonar el partido y posteriormente se confirmó la gravedad del daño. La baja representa un golpe importante para la ofensiva de San Francisco. Kittle no volvió a ver acción tras la jugada en la que se lesionó.

Un día después del partido, Kittle publicó un mensaje en redes sociales para expresar su sentir tras conocer el diagnóstico. En su publicación escribió la frase “football sometimes sucks” (el futbol americano a veces apesta), reconociendo lo cruel que puede ser el deporte en determinados momentos.

El mensaje fue breve, directo y reflejó frustración por el desenlace. Rápidamente recibió apoyo de aficionados y compañeros.

En el mismo post, Kittle dejó claro que, pese al golpe emocional, su amor por el juego y por el equipo se mantiene intacto. Agradeció los mensajes de apoyo recibidos tras la lesión y señaló que, aunque el momento es duro, estará bien. El ala cerrada mostró una actitud honesta y sin dramatismos. Su mensaje conectó por su tono humano y realista.

La lesión de Kittle pone fin anticipado a su campaña y abre un largo proceso de rehabilitación. Su publicación se convirtió en una de las más comentadas tras la jornada, precisamente por su sencillez. Sin frases motivacionales exageradas, el jugador resumió el momento con una sola idea. A veces, como él mismo escribió, el futbol americano simplemente golpea sin aviso.