Dueño de los 49ers, feliz si Jimmy Garoppolo se queda

Solo quedan unas tres semanas antes de que los San Francisco 49ers comiencen la temporada 2022 y todavía tienen un quarterback de reserva con 47 aperturas en su carrera y un salario de 24.2 millones en su lista.

Jimmy Garoppolo, a pesar de las intenciones de los 49ers de canjearlo y despejar el camino para la era de Trey Lance, permanece con el equipo y el director ejecutivo de San Francisco, Jed York, dijo que está de acuerdo con mantener a Jimmy G en el equipo si se trata de eso.

"He dicho esto antes, no puedes tener suficientes buenos quarterbacks y buenos jugadores de futbol americano", dijo York a Tim Kawakami de The Athletic.

"No voy a entrar en discusiones sobre el roster y lo que (el gerente general) John (Lynch) y (el entrenador en jefe) Kyle (Shanahan) quieren hacer. Pero los apoyaré en cualquier cosa que quieran hacer este equipo. tan bueno como sea posible.

"Lo vi con Joe (Montana) y Steve (Young) y me doy cuenta de que el tope salarial es diferente hoy que no tener tope salarial. Pero lo hemos dicho antes: estamos felices de mantener a Jimmy. Estamos felices de tenerlo en la lista. Y si ese es el caso, entonces ese es el caso".