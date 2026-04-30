DK Metcalf, sin cargos penales por agresión a fan de Detroit

Redacción FOX Deportes

DK Metcalf evitó cargos penales por el altercado con un aficionado de los Detroit Lions, luego de que la fiscalía del condado de Wayne cerrara la investigación. La autoridad revisó video, entrevistas y reportes de seguridad antes de tomar la decisión final.

El caso se prolongó durante varios meses sin encontrar elementos suficientes para proceder. La vía penal queda descartada, aunque el conflicto no está completamente resuelto.

On December 21 at Ford Field, Metcalf got into an altercation with a 45-year-old male Lions fan who was heckling the player. https://t.co/l0XmbkLlpt — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) May 2, 2026

El incidente ocurrió durante un partido ante Detroit, en un intercambio directo con el aficionado Ryan Kennedy. Las imágenes mostraron al seguidor, con peluca azul y ropa del equipo local, inclinarse sobre la barandilla.

En medio del cruce verbal, la peluca cayó sobre su rostro, lo que intensificó el momento. La escena tuvo amplia difusión por la tensión entre tribuna y jugador.

Metcalf reaccionó al extender el brazo hacia la cabeza del aficionado en el cierre del intercambio. Las tomas no evidenciaron un contacto claro ni una agresión directa.

La fiscalía subrayó que Kennedy no sufrió lesiones ni requirió atención médica. Ese elemento terminó por ser determinante en la resolución del caso. La NFL sancionó al receptor de los Pittsburgh Steelers con dos partidos de suspensión en temporada regular.

El jugador regresó para el duelo de playoffs ante los Houston Texans.

Su defensa consideró que el fallo valida la postura que mantuvieron desde el inicio. Aun así, la demanda civil por difamación interpuesta por el aficionado continúa en curso.