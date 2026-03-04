DJ Moore dejará a los Chicago Bears por los Buffalo Bills

Redacción FOX Deportes

El receptor abierto DJ Moore cambiará de equipo rumbo a la temporada 2026, luego de que Chicago Bears acordaran su traspaso a los Buffalo Bills en uno de los primeros movimientos relevantes de la temporada baja.

El acuerdo enviará al receptor y una selección de quinta ronda del Draft 2026 a Buffalo, mientras Chicago recibirá una selección de segunda ronda del mismo proceso. El movimiento se hará oficial con el inicio del nuevo año de la liga.

La llegada de Moore busca reforzar el ataque aéreo del quarterback Josh Allen, quien en temporadas recientes había carecido de un receptor número uno consolidado. Con 28 años, el veterano receptor cuenta con varias campañas de más de mil yardas y se ha consolidado como uno de los objetivos más confiables en la posición desde su llegada a la liga en 2018.

Moore llega a Buffalo después de una campaña 2025 en la que participó en todos los partidos del calendario y aportó producción como uno de los receptores principales del equipo.

The #Bears are trading WR DJ Moore to the #Bills, per multiple reports. pic.twitter.com/4LEWDpXbEc — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) March 5, 2026

Sin embargo, su protagonismo dentro de la ofensiva de Chicago había disminuido con la aparición de jóvenes receptores en el roster, situación que abrió la puerta a su salida.

Para Chicago, el movimiento también representa flexibilidad financiera y la posibilidad de seguir construyendo su ofensiva con talento joven y capital de draft. Moore cierra así una etapa de tres temporadas con los Bears antes de iniciar un nuevo capítulo con los Bills, donde apunta a convertirse en una de las principales armas en el ataque aéreo del equipo