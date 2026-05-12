De'Von Achane y los Dolphins llegaron a un gran acuerdo

Redacción FOX Deportes

La nueva era de los Miami Dolphins ya empezó a tomar forma y una de sus piezas centrales tendrá contrato a largo plazo. De’Von Achane acordó una extensión de cuatro años y 64 millones de dólares, con 32 millones garantizados, para convertirse en uno de los rostros del proyecto encabezado por el nuevo gerente general, Jon-Eric Sullivan.

El convenio incluso podría alcanzar los 68 millones gracias a incentivos. La franquicia dejó claro que el explosivo corredor no estaba en venta y que quieren construir alrededor de su talento.

Jacob Rodríguez le dará el toque mexicano a los Miami Dolphins El linebacker de Texas Tech fue el pick global 43 en la segunda ronda

El nuevo salario de Achane, de 16 millones por temporada, lo coloca entre la élite de la NFL en su posición. Solamente queda por debajo de Saquon Barkley y Christian McCaffrey en promedio anual, mientras supera a Breece Hall.

La apuesta refleja la confianza total de la organización en un corredor que cambió la dinámica ofensiva desde que llegó a la liga gracias a su velocidad y capacidad para romper jugadas largas.

La negociación tomó fuerza después de que Achane no se presentara al arranque del programa voluntario de temporada baja el pasado 7 de abril. A partir de ahí, Sullivan aceleró las conversaciones para asegurar a uno de los jugadores más desequilibrantes del roster.

Dolphins, RB De'Von Achane agree to 4-year extension worth up to $68M. (via @RapSheet) pic.twitter.com/yQbdpBkC7K — NFL (@NFL) May 13, 2026

En medio de una temporada baja marcada por cambios importantes y el fuerte impacto económico tras la salida de Tua Tagovailoa, los Dolphins decidieron enviar un mensaje claro sobre el rumbo del equipo.

A sus 24 años, Achane viene de la primera temporada de Pro Bowl de su carrera y también de superar por primera vez las mil yardas terrestres. Desde su llegada a Miami mostró destellos de estrella, pero en 2025 terminó por consolidarse como uno de los corredores más peligrosos de toda la NFL. Ahora, los Dolphins esperan que su explosividad sea la base de una reconstrucción que no pretende durar demasiado tiempo.