Jacob Rodríguez le dará el toque mexicano a los Miami Dolphins

Hiram Marín

Los Miami Dolphins reforzaron su defensiva en la segunda ronda del Draft de la NFL 2026 al seleccionar al linebacker de origen mexicano Jacob Rodriguez con el pick global 43.

El jugador proviene de Texas Tech, donde cerró su etapa colegial como uno de los defensivos más productivos del país. Su elección forma parte de un proceso de reconstrucción del roster encabezado por la nueva directiva del equipo.

With the No. 43 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @MiamiDolphins select Jacob Rodriguez.



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Sus raíces familiares lo vinculan directamente a México, un aspecto que ha acompañado su crecimiento personal y deportivo desde sus primeros años en el futbol americano. Este trasfondo cultural no solo define su historia, también lo convierte en un referente para la afición latina que sigue de cerca su carrera.

Rodríguez tuvo una carrera universitaria destacada tras iniciar en Virginia Cavaliers y consolidarse en Texas Tech, donde explotó en sus últimas temporadas.

En su año final acumuló 128 tacleadas, 11 tacleadas para pérdida y siete balones sueltos forzados, liderando ese rubro a nivel nacional. Su producción global incluye impacto constante en jugadas grandes, con intercepciones, capturas y múltiples balones provocados.

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Su desempeño lo llevó a conquistar varios de los premios más importantes del futbol americano colegial, incluidos el Butkus Award y el Bronko Nagurski Trophy, además de ser All-American unánime.

Estas credenciales lo colocaron como uno de los linebackers más completos de la generación, destacando por su instinto, capacidad para generar pérdidas de balón y versatilidad en cobertura.

Miami lo eligió por su perfil atlético, liderazgo y habilidad para cambiar el ritmo de los partidos con jugadas defensivas clave y en una defensiva renovado, Rodríguez encaja a la perfección.