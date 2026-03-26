Damar Hamlin seguirá con los Bills una temporada más

Hiram Marín

Los Buffalo Bills anunciaron este viernes la renovación de contrato del safety Damar Hamlin por una temporada más. El acuerdo es de corto plazo, en línea con el periodo de agencia libre en el que los equipos ajustan sus plantillas antes del Draft.

La continuidad de Hamlin responde a su conocimiento del sistema y a su aporte en la defensiva secundaria y en equipos especiales, donde ha sido una pieza útil desde su llegada en 2021. Aunque no parte como titular indiscutible, su rol apunta a reforzar la profundidad en la posición de safety dentro del roster.

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Esta renovación también se explica por el contexto de su trayectoria reciente, marcada por su regreso al campo tras el dramático episodio del paro cardiaco que sufrió el 2 de enero de 2023 en un juego ante los Cincinnati Bengals. Aquel episodio exigió un proceso de recuperación prolongado, tras el cual recibió autorización médica para retomar su carrera profesional.

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Desde entonces, Hamlin ha logrado reincorporarse a la actividad de forma paulatina y ha mantenido presencia dentro del equipo, además de un impacto relevante fuera del campo con iniciativas de salud y concientización. Su permanencia con Buffalo aporta profundidad deportiva y liderazgo, además de una historia de lucha que se mantiene como referencia dentro y fuera de la NFL.