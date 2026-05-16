¿Cuáles serán los equipos sin juegos en 'Prime Time' en la NFL?

Hiram Marín

La NFL mandó un mensaje clarísimo con el calendario 2026: Raiders, Jets, Titans, Cardinals y Dolphins quedaron completamente fuera del 'Prime time'. Ni Thursday Night, ni Sunday Night, ni Monday Night. La decisión llamó la atención porque la liga cada año aumenta sus ventanas estelares, pero aun así estos cinco equipos fueron ignorados.

La explicación más evidente está en el rendimiento reciente. Jets, Titans, Raiders y Cardinals terminaron con marca de 3-14 en 2025, mientras Miami cerró 7-10 y además inició un proceso de reconstrucción tras varios movimientos importantes en el offseason. La NFL priorizó franquicias contendientes, quarterbacks consolidados y partidos con potencial de rating inmediato.

These teams have ZERO primetime games in 2026... pic.twitter.com/f42eTRpI1F — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) May 16, 2026

También pesa que ninguno de esos equipos logró construir rivalidades atractivas o historias deportivas que enganchen a nivel nacional. Los Jets dejaron de ser un foco mediático tras años de decepciones, Arizona lleva temporadas lejos de la conversación importante y Tennessee incluso hiló campañas consecutivas sin juegos nocturnos. En el caso de Raiders, ni la llegada del pick global número uno, Fernando Mendoza bastó para convencer a la liga.

El contraste fue brutal frente a equipos como Rams, Bills, Chiefs, Packers, 49ers o Cowboys, que dominaron los espacios estelares por su atractivo comercial y competitivo.

La NFL ya no reparte partidos nocturnos por cortesía; ahora parecen reservados para franquicias que garanticen audiencia, narrativa y aspiraciones reales. El mensaje para esos cinco equipos fue simple: primero ganen, luego volverán a las luces nacionales e internacionales.