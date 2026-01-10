Con un gran regreso, los Rams ya están en la ronda divisional

Hiram Marín

Los Panthers tuvieron en un puño a Los Angeles Rams. Para su mala fortuna los californianos sacaron lo mejor de su repertorio al final, se quedaron con el resultado 34-31 y avanzaron al playoff divisional.

No se puede negar que Carolina luchó. Bryce Young lanzó 264 yardas y un pase de touchdown, encabezó ofensivas productivas, pero justo cuando más se le necesitaba, en el momento de buscar el triunfo o por lo menos el empate, sucumbió ante la presión.

ONTO THE DIVISIONAL ROUND! pic.twitter.com/rqb8RvXRo4 — Los Angeles Rams (@RamsNFL) January 11, 2026

Todo lo contrario a los Rams, que fueron de menos a más y lograron enmendar sus errores. Buena toma de decisiones desde la banca por parte de Sean McVay y un Matthew Stafford que fiel a su costumbre, encontró el momento preciso para conectarse con su ofensiva, sobre todo con Puka Nacua.

Stafford lanzó 304 yardas y 3 pases de touchdown, pero lo más importante es que supo sobreponerse a la constante presión de la defensiva de los Panthers.

La experiencia, la calma en momentos cruciales y el simple hecho de que son mejor equipo fueron los factores que le dieron el triunfo a los Rams, que ya están, por méritos propios, en la ronda divisional.