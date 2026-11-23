Hiram Marín

Los 49ers fueron locales en la Ciudad de México, lo aprovecharon y vapulearon a los Minnesota Vikings. San Francisco ganó 35-10 en el Estadio Azteca y colocó su récord en 9-1, sobre una gran defensiva que no había recibido más de 23 puntos y con un desempeño excelente en los dos lados del balón.

A la ofensiva destacó Brock Purdy, quien sigue con ruta de MVP, lanzó para 255 yardas y tres pases de touchdown, no fue interceptado y tuvo un gran promedio de pases completos al lograr 21 de 26 lanzados.

Otros que destacaron por los gambusinos fueron George Kittle, con dos recepciones de touchdown, Mike Evans con 109 yardas y 1 TD y por supuesto Christian McCaffrey, con 49 yardas por tierra y 13 por aire más una anotación.

Por el lado de los Vikings, su laureada defensiva en estar ocasión no apareció, por el contrario: fue completamente dominada y de la ofensiva poco hay que decir, pues Kirk Cousins, aún con sus 235 yardas lanzadas, fue interceptado en una ocasión y no pudo conectar pase alas diagonales.

De esta forma termina la serie internacional de la NFL, pero ademas, los 49ers se erigen como el mejor equipo de la Conferencia Nacional al derrotar de manera inobjetable a uno de los conjuntos que podrían hacerle sombra.