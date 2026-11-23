Hiram Marín

Espectacular, así puede definirse el show de medio tiempo desempeñado por la agrupación regiomontana The Warning. Alejandra, Paulina y Daniela Villarreal tomaron el medio campo del Coloso de Santa Úrsula y encendieron a los aficionados.

Con tres canciones pertenecientes a su más reciente álbum, ‘Everything's falling’, las ‘Wawas’, como les llaman cariñosamente sus fans, ejecutan sus instrumentos ante las ovaciones de los presentes.

Abrieron con ‘Ritual’, ataviadas con alas que emulan la leyenda de Ícaro, para continuar con el éxito en español con el que recientemente ganaron el Latin Grammy: ‘Ego’ y terminar con Kerosene, canción que ha tenido gran aceptación en Estados Unidos y Europa.

Breve pero intenso y como una buena muestra de lo que será su concierto del 5 de febrero de 2027 en el Foro GNP del Autódromo de los Hermanos Rodriguez.