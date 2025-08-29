Hiram Marín
Con Green Bay quiero dar un nuevo paso en mi carrera: Micah Parsons
El linebacker ve como un sueño su llegada a los Packers
Él mismo pidió su salida de los Dallas Cowboys, no hubo acuerdo y aunque dejó al equipo que le dio su primera oportunidad en la NFL, ahora Micah Patsons llega a los Green Bay Packers, franquicia con gran tradición y que en los últimos años ha luchado por regresar a los sitios de grandeza.
"Honestamente, todo pasa por una razón. Es una bendición disfrazada. Voy a trabajar duro todos los días para demostrar que la organización de los Packers tomó la decisión correcta al confiar en mí. Ganar lo es todo para mí. No creo que encuentres a alguien más competitivo… Confío en el coach LaFleur y realmente siento que podemos lograrlo. Quiero ganar de verdad, con muchas ganas".
Parsons dejó claro que a él le fue notificado que llegaba a los Packers, pues nunca tuvo ningún acercamiento previo, pero ahora que es parte del equipo buscará darlo todo por el equipo.
"No tuve voz en el cambio. Diría que soy bastante afortunado, porque entiendo la rica historia de los Packers. Solo quiero hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar a los Packers a ganar un campeonato.No me avisaron directamente del traspaso, me enteré a través de mi agente".
Y agregó: "Este es el lugar donde siento que puedo dar mi siguiente paso y continuar construyendo un gran legado aquí.”
