El canje del año: Micah Parsons se va a los Packers

Redacción FOX Deportes

"Gracias Dallas.. Go Pack Go", fue el mensaje que el linebacker Micah Parsons publicó en sus redes sociales, lo que confirma lo que se venía diciendo en los últimos días: los Cowboys y los Packers han logrado un acuerdo para canjear al jugador.

A su llegada a Green Bay, Parsons firmará un contrato de cuatro años por 188 millones de dólares, con 136 millones garantizados, lo que lo convertirá en el jugador mejor pagado de la historia de la NFL (sin ser quarterback), con 47 millones de dólares anuales.

Thank you Dallas ….. GO Pack Go! 🧀🟢🟡 pic.twitter.com/FBnN1zRIri — Micah Parsons (@MicahhParsons11) August 28, 2025

Este sorprendente y exitoso traspaso culmina una ruptura entre Parsons y los Cowboys que parecía prácticamente imposible hace apenas unas semanas, incluso en medio de una prolongada disputa contractual que se hizo pública y se agravó con el paso de las semanas.

Si bien Dallas ha desarrollado la notoria costumbre de esperar para pagar a sus mejores jugadores, una ruptura entre ambas partes simplemente no era concebible debido a lo que se creía una simple verdad: ningún equipo estaría dispuesto a desprenderse de un jugador del calibre de Parsons, especialmente cuando apenas está entrando en su mejor momento, pero Jerry Jones piensa lo contrario.