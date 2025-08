Micah Parsons rompió negociaciones con los Cowboys

Redacción FOX Deportes

El ala defensiva de los Cowboys, Micah Parsons, solicitó un traspaso a Dallas tras la falta de avances recientes en las negociaciones contractuales.

El viernes, Parsons publicó un extenso mensaje en redes sociales, concluyendo con una declaración en la que declara que ya no quiere jugar para los Cowboys.

"Me mantuve en silencio, pero después de reiteradas críticas y de todos los comentarios, he tomado la difícil decisión de no querer jugar más para los Dallas Cowboys", escribió. "Mi solicitud de traspaso ha sido enviada personalmente a Stephen Jones".

Thank you Dallas 🦁👑 🙏🏾! I pic.twitter.com/EUnEj9uRUt — Micah Parsons (@MicahhParsons11) August 1, 2025

Cuatro veces Pro Bowler y dos veces All-Pro del primer equipo, con al menos una docena de capturas en cada una de sus cuatro temporadas, Parsons es un ala defensiva de élite y un candidato constante al Jugador Defensivo del Año.

El jugador de 26 años se encuentra en el último año de su contrato de novato, con un valor de $24.007 millones en 2025, muy por debajo de su valor real y casi $17 millones por debajo del precio máximo del mercado para ala defensivas.

Parsons necesitaba desde hacía tiempo una extensión cuantiosa. A pesar de presentarse a los entrenamientos de pretemporada y no causarle mucha molestia al nuevo entrenador Brian Schottenheimer, seguía esperando a medida que se acercaba la pretemporada.