Comenzó en Boston el juicio de Stefon Diggs

Redacción FOX Deportes

El juicio por presunta agresión contra Stefon Diggs arrancó este lunes con posturas opuestas: la fiscalía afirmó que el receptor golpeó a su chef privada y la sometió con una llave al cuello, mientras que la defensa sostuvo que el ataque nunca ocurrió y que el jugador es inocente.

El ex receptor de los Patriots, cuatro veces seleccionado al Pro Bowl, se declaró no culpable en febrero de un cargo grave por estrangulamiento y uno menor por agresión y lesiones, derivados de un incidente en diciembre. Ese mismo lunes se conformó el jurado y recibió instrucciones.

Assault trial of free-agent WR Stefon Diggs begins with contrasting accountshttps://t.co/6j71lHi6V6 pic.twitter.com/6Ta6IdGgUz — Around The NFL (@AroundTheNFL) May 4, 2026

Diggs, de 33 años, evitó hacer declaraciones a su llegada a la Corte del Condado de Norfolk, en Dedham, a las afueras de Boston.

El fiscal adjunto Drew Virtue adelantó que la chef, Mila Adams, testificará que Diggs entró a su habitación, la abofeteó y la sujetó con una llave que le dificultó respirar antes de arrojarla sobre la cama. “Su tarea es determinar qué ocurrió el 2 de diciembre”, dijo Virtue en su alegato inicial.

La defensa, encabezada por Andrew Kettlewell, fue tajante: “Ese ataque nunca pasó”. Afirmó que nadie en la casa vio u oyó algo fuera de lo normal y que no existe evidencia que respalde la acusación: no hay registros médicos, fotos ni video.

Pese a acusaciones, Stefon Diggs y Christian Barmore jugarán con los Patriots Ambos estarán presentes en el partid de New England ante los Miami Dolphins

Según Kettlewell, el conflicto surgió por una disputa entre Adams y el entorno del jugador, que escaló cuando ella supo que no viajaría con Diggs a Miami. También señaló que las exigencias económicas de Adams aumentaron tras presentar la denuncia y pidió al jurado no dejarse influir por la condición económica del receptor.