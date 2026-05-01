Redacción FOX Deportes
Comenzó en Boston el juicio de Stefon Diggs
El receptor de la NFL está acusado de agresiones contra su chef personal
El juicio por presunta agresión contra Stefon Diggs arrancó este lunes con posturas opuestas: la fiscalía afirmó que el receptor golpeó a su chef privada y la sometió con una llave al cuello, mientras que la defensa sostuvo que el ataque nunca ocurrió y que el jugador es inocente.
El ex receptor de los Patriots, cuatro veces seleccionado al Pro Bowl, se declaró no culpable en febrero de un cargo grave por estrangulamiento y uno menor por agresión y lesiones, derivados de un incidente en diciembre. Ese mismo lunes se conformó el jurado y recibió instrucciones.
Diggs, de 33 años, evitó hacer declaraciones a su llegada a la Corte del Condado de Norfolk, en Dedham, a las afueras de Boston.
El fiscal adjunto Drew Virtue adelantó que la chef, Mila Adams, testificará que Diggs entró a su habitación, la abofeteó y la sujetó con una llave que le dificultó respirar antes de arrojarla sobre la cama. “Su tarea es determinar qué ocurrió el 2 de diciembre”, dijo Virtue en su alegato inicial.
La defensa, encabezada por Andrew Kettlewell, fue tajante: “Ese ataque nunca pasó”. Afirmó que nadie en la casa vio u oyó algo fuera de lo normal y que no existe evidencia que respalde la acusación: no hay registros médicos, fotos ni video.
Según Kettlewell, el conflicto surgió por una disputa entre Adams y el entorno del jugador, que escaló cuando ella supo que no viajaría con Diggs a Miami. También señaló que las exigencias económicas de Adams aumentaron tras presentar la denuncia y pidió al jurado no dejarse influir por la condición económica del receptor.
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