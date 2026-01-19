Carísima victoria, pero los Broncos están en la Final de Conferencia

Enrique Gómez

En un partido de volteretas y que se resolvió hasta la segunda posesión de los Broncos en tiempo extra, el equipo de Denver venció a los Buffalo Bills y se acreditó a la final de Conferencia de la NFL.

Victoria 33-30 del equipo mejor sembrado de la Conferencia Americana, en un duelo lleno de drama.

Bo Nix (lesionado tras el encuentro y condenado a perderse el resto de los playoffs) se lució en la cancha del Empower Field at Mile High con tres pases para touchdown, mismos que tuvo su homólogo Josh Allen, quien en cambio sufrió tres intercepciones. Las posesiones perdidas sepultaron a los Bills en este encuentro, en especial la sufrida en tiempo extra, cuando parecía que el equipo visitante había llegado a la zona prometida para buscar el gol de campo que liquidaría el partido.

ON TO THE NEXT. pic.twitter.com/XAuAaEhLzU — Denver Broncos (@Broncos) January 18, 2026

Fue un intenso duelo con varias vueltas en el marcador, pues, aunque los Broncos pegaron primero con un gol de campo de 28 yardas que conectó Will Lutz, Buffalo se adelantó con un touchdown de Mecole Hardman y en el último cuarto llegó a tener una ventaja de cuatro puntos (27-23) con las anotaciones de Keon Coleman, Dalton Kincaid, además del gol de campo de Matt Prater, a cuatro minutos del final.

Los Broncos volvieron a dar la vuelta (30-27) en una serie ofensiva de 73 yardas que se coronó el pase de Bo Nix a Marvin Mims. Aun así, con solo 55 segundos restantes en el reloj, los Bills igualaron el partido y enviaron la eliminatoria a los tiempos extras, donde Allen sufrió una intercepción lapidaria.

El partido se liquidó con el gol de campo de Lutz y ahora los Broncos esperan al ganador entre Patriots y Texans para definir al equipo que avanzará al Super Bowl LX, sin embargo, deberán hacerlo sin su quarterback.