Caleb Williams, cada vez más maduro y contundente

Hiram Marín

Caleb Williams firmó una actuación sobresaliente este jueves por la noche para guiar a los Chicago Bears a la victoria 30-24 sobre los New England Patriots en Soldier Field. El quarterbackde segundo año completó 22 de sus 33 pases intentados, acumulando un total de 308 yardas por aire, dos pases de anotación y registrando un rating de pase de 116.7.

Williams mostró aplomo y gran capacidad de improvisación al mover las cadenas bajo presión en momentos clave del partido.

CALEB WILLIAMS LASER ON THIRD AND LONG.



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Destacó un pase profundo de 58 yardas a Luther Burden III para dejar el balón en la yarda cuatro y abrir la puerta al primer touchdown de Chicago, además de mantener el control de la ofensiva en momentos críticos de la segunda mitad.

En el último cuarto, el egresado de USC aseguró el triunfo con pases certeros en tercer down, incluyendo una conexión de 21 yardas con Rome Odunze para consumir tiempo crucial cuando la ventaja era de solo una posesión y los Patriots amenazaban con dar la voltereta.