Los Bears no bajan la guardia y sumaron su quinto triunfo

Hiram Marín

Era buen momento para homenajear a Mike Ditka, luego de que el legendario coach muriera el pasado 9 de octubre. Se agolparon los recuerdos y los Chicago Bears tomaron esa fuerza para derrotar 30-24 a los New England Patriots.

Los Bears han tenido una temporada verdaderamente decente. Partido a partido han corregido errores y Caleb Williams cada vez se asienta más como un quarterback confiable. Los números que obtuvo este jueves son claros y lo demuestran: 308 yardas, 22 de 33 pases completos y dos pases para touchdown.

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Williams fue una auténtica pesadilla para la defensiva de Nueva Inglaterra, que nunca descifrar su plan de juego y sufrió sobremanera, pese a la buena actuación individual se su quarterback Drake Maye, quien termino con 321 yardas, dos pases de touchdown, pero también una intercepción.

Después de este encuentro, los Bears ponen su récord en 5 triunfos y 2 derrotas, mientras que los Patriots se colocaron con 4 triunfos por 3 descalabros.