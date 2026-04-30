Calais Campbell regresa con los Baltimore Ravens

Hiram Marín

El veterano ala defensiva Calais Campbell acordó su regreso con los Baltimore Ravens este 30 de abril de 2026, al firmar un contrato por un año para la próxima temporada.

El movimiento representa una reunión con la franquicia donde ya jugó entre 2020 y 2022, aportando experiencia a la línea defensiva. A sus 39 años, el jugador se mantiene activo en la élite y apunta a extender su legado en la liga.

DE Calais Campbell signing a one-year deal with the Ravens. (via @AdamSchefter) pic.twitter.com/WSmL0v0bSc — NFL (@NFL) April 30, 2026

Campbell entrará en su temporada número 19 en la NFL, una longevidad poco común para su posición. Desde su debut en 2008, el defensivo ha construido una carrera sólida que lo tiene cerca de marcas históricas en juegos disputados para linieros defensivos. Su durabilidad y constancia lo han convertido en uno de los veteranos más respetados dentro del vestidor.

A lo largo de su trayectoria, el egresado de la Universidad de Miami ha pasado por varios equipos: inició con los Arizona Cardinals, luego jugó con los Jacksonville Jaguars, tuvo su primera etapa en Baltimore, después militó en Atlanta Falcons, Miami Dolphins y regresó recientemente a Arizona antes de este nuevo acuerdo. Esa experiencia lo respalda como un elemento probado en distintos esquemas defensivos.

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En cuanto a las condiciones con las que llega, Campbell viene de una temporada 2025 productiva con Arizona, donde registró 43 y 6.5 capturas en 17 juegos como titular.

Su regreso apunta más al liderazgo y profundidad en la rotación que a un rol estelar permanente, aunque su nivel reciente demuestra que aún puede impactar en el campo. Baltimore apuesta por su veteranía para fortalecer una defensiva que busca mantenerse entre las mejores de la liga.