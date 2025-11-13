Brock Purdy está recuperado y regresará como titular con los 49ers

Redacción FOX Deportes

El quarterback de los San Francisco 49ers, Brock Purdy, finalmente volverá a ser titular.

Este jueves, el entrenador en jefe Kyle Shanahan dijo que Purdy regresará a la alineación titular el domingo contra los Arizona Cardinals.

Purdy sufrió una lesión en un dedo del pie en la Semana 1 y volvió en la Semana 4, aparentemente agravando la molestia, lo que lo obligó a tomarse seis semanas más para recuperarse.

49ers head coach Kyle Shanahan announces that QB Brock Purdy will start in Week 11 vs. the Cardinals. pic.twitter.com/rN3tuuHqpK — NFL (@NFL) November 13, 2025

Hablando con los medios poco después del anuncio de Shanahan, Purdy dijo que está “emocionado de estar de regreso”, que se siente saludable y que, tras consultar a varios médicos, no hay motivo para recurrir a una cirugía.

Mac Jones abrió ocho partidos en lugar de Purdy, incluidos los últimos seis. Los 49ers tienen marca de 5-3 con Jones como titular, y el pasador ha jugado algunos de los mejores encuentros de su carrera en ese lapso.

Pero Shanahan señaló esta semana que la decisión tiene menos que ver con el desempeño de Jones y más con el estado físico de Purdy.

“No, no es una decisión difícil”, dijo Shanahan. “Se trata más de la salud de Brock. Ha sido increíble lo que ha hecho Mac; ha estado excelente. Pero tenemos mucha confianza en Brock y sabemos que también jugará a un gran nivel siempre que esté sano”.

Con marca de 6-4, los 49ers siguen totalmente inmersos en la pelea por los playoffs. Actualmente están a un puesto de la zona de clasificación, terceros en la NFC Oeste detrás de Seattle Seahawks y Los Angeles Rams, que se enfrentarán el domingo en L.A.

En las dos titularidades que ha tenido Purdy esta temporada, ha completado el 65.8% de sus pases para 586 yardas, cuatro touchdowns y cuatro intercepciones. También ha corrido siete veces para 30 yardas.