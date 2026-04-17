Brandon Aubrey ya es el pateador mejor pagado de la NFL

Hiram Marín

El pateador de los Dallas Cowboys, Brandon Aubrey, firmó una extensión de contrato histórica que redefine el valor de los equipos especiales en la NFL. El acuerdo es por cuatro años y 28 millones de dólares, con 20 millones garantizados, lo que lo convierte en el pateador mejor pagado de la liga.

El promedio anual de 7 millones también marca un récord en la posición, reflejo directo de su impacto inmediato en el equipo.

El ascenso de Aubrey ha sido poco convencional, al pasar del futbol a consolidarse como una de las armas más confiables en el futbol americano.

Cowboys K Brandon Aubrey agree to four-year, $28M deal, making him the highest-paid kicker in the NFL. (via @RapSheet) pic.twitter.com/7SiBigvMG2 — NFL (@NFL) April 20, 2026

Antes de llegar a la NFL, formó parte de Toronto FC en la MLS, donde jugó como defensa. Esa experiencia marcó el inicio de una transición poco común que terminaría llevándolo a destacar como pateador en el emparrillado.

En términos de rendimiento, Aubrey ha mantenido números de élite, con un porcentaje de efectividad cercano al 88% en goles de campo y una consistencia notable en puntos extra.

Además, presume una capacidad poco común desde larga distancia, con múltiples conversiones de más de 50 yardas y un récord histórico de goles de campo desde 60 yardas o más. Ese perfil lo convirtió en una pieza diferencial en partidos cerrados.

La decisión de los Cowboys de convertirlo en el mejor pagado de la NFL también responde a la importancia estratégica de un pateador confiable en momentos críticos.

En una liga de márgenes mínimos, Dallas apuesta por la estabilidad en equipos especiales como factor para competir en postemporada. Con este contrato, Aubrey no solo asegura su futuro, también establece un nuevo estándar económico para su posición.