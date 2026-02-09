Ben Roethlisberger no era un buen compañero: Joey Porter

Redacción FOX Deportes

El ex linebacker de los Pittsburgh Steelers, Joey Porter, lanzó declaraciones críticas sobre Ben Roethlisberger durante una aparición en el podcast Not Just Football.

Porter afirmó que 'Big Ben' no era un buen compañero de equipo ni una buena persona dentro del vestidor. Señaló que ciertos comportamientos afectaron la hermandad del grupo. Sus palabras reavivaron viejas tensiones públicas.

Joey Porter had a lot to say about former teammate, Ben Roethlisberger 😳 pic.twitter.com/0WvPtrf0ts — The Sporting News (@sportingnews) February 12, 2026

Porter recordó que ambos compartieron equipo en Pittsburgh y ganaron juntos el Super Bowl XL. Aclaró que el éxito deportivo no cambia su percepción personal sobre Roethlisberger.

Mencionó episodios en los que, según él, el entonces quarterback se negó a firmar artículos para familiares de compañeros. Ese tipo de actitudes, sostuvo, dañaban la cohesión interna.

El ex linebacker también cuestionó que Roethlisberger opine públicamente sobre asuntos internos de la organización. Consideró que no debería tomar el micrófono para hablar de temas del equipo. Además, señaló que algunas designaciones de liderazgo no se sometían a votación en aquella etapa. Sus comentarios generaron debate entre seguidores y exjugadores.

Hasta el momento no se ha registrado una respuesta directa de Roethlisberger a estas declaraciones.