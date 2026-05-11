Adrian Peterson será inmortalizado por los Vikings

Redacción FOX Deportes

Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos pronto será inmortalizado por el primer equipo de su carrera. Los Minnesota Vikings anunciaron este lunes que Adrian Peterson será inducido al Anillo de Honor de la franquicia en 2026.

“Desde el momento en que seleccionamos a Adrian en el Draft de 2007, demostró ser un jugador transformador para los Vikings”, declaró el propietario Mark Wilf en un comunicado del equipo.

“Su histórica temporada de MVP en 2012 será recordada por los aficionados, pero su producción constante a lo largo de 10 campañas en Minnesota fue lo que lo consolidó como uno de los más grandes en la historia de la franquicia y de la NFL".

"Será un privilegio recibirlo este año en el Anillo de Honor, y sabemos que tarde o temprano también celebraremos su ingreso al Salón de la Fama. Peterson, uno de los corredores más dominantes de su generación, dejó huella durante una década con Minnesota".

Sumó siete temporadas de al menos mil yardas, cuatro selecciones All-Pro del primer equipo, tres del segundo equipo y siete apariciones al Pro Bowl. Su año más legendario llegó en 2012, cuando corrió para 2,097 yardas y se quedó a solo ocho del récord histórico de una temporada.

What started as a trip to talk to the rookies ended with a Ring of Honor surprise.



A well-deserved recognition after a legendary career for @AdrianPeterson. pic.twitter.com/mnK48IP2yb — Minnesota Vikings (@Vikings) May 11, 2026

Aquella campaña tomó todavía más relevancia porque Peterson venía de sufrir una rotura de ligamentos ACL y MCL en diciembre de 2011. Menos de nueve meses después de la lesión, regresó para firmar una de las mejores temporadas que ha tenido un corredor en la historia de la NFL.

Su carrera probablemente ya lo habría llevado a Canton si hubiera optado por retirarse antes, pero decidió prolongar su trayectoria y pasó por seis equipos más: Arizona, Detroit, New Orleans, Seattle, Tennessee y Washington.

En sus últimos 61 partidos acumuló 3,171 yardas y 23 touchdowns. Será elegible para el Pro Football Hall of Fame en 2027. “La carrera de Adrian con los Vikings estableció un estándar que pocos corredores han alcanzado en la historia de la NFL”, afirmó Zygi Wilf, propietario y presidente de la organización.

“Desde romper el récord de yardas terrestres en un solo juego como novato hasta convertirse en uno de apenas siete jugadores con más de 2,000 yardas en una temporada, Adrian fue un jugador eléctrico que cautivó a los aficionados cada vez que tocaba el balón. Su energía y su conexión con la comunidad hicieron que fuera todavía más especial. Sin duda pertenece tanto al Anillo de Honor de los Vikings como al Salón de la Fama”.