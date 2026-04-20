¿Aaron Rodgers seguirá o no con los Pittsburgh Steelers?

Redacción FOX Deportes

El futuro de Aaron Rodgers se mantiene en pausa mientras la NFL avanza hacia 2026, con el veterano aún sin definir si seguirá en activo. En Pittsburgh Steelers no hay prisa, pero sí claridad en el mensaje: quieren que regrese. La relación sigue firme tras un año exitoso, y el equipo está dispuesto a esperar el tiempo necesario para que el quarterback tome su decisión.

Desde la directiva, Omar Khan dejó ver el tono de la situación: “Nada ha cambiado. Todo ha sido positivo y bueno”. El gerente general subrayó que ambas partes conocen lo que sienten una por la otra, aunque eso todavía no se traduce en una respuesta definitiva. El silencio de Rodgers, lejos de generar tensión, se entiende como parte de su proceso.

The #Steelers have not received word from Aaron Rodgers on his future and there is no expectation of a final decision prior to the NFL Draft, per me and @TomPelissero.



When minicamp begins today under new coach Mike McCarthy, Will Howard will be QB1. pic.twitter.com/niphLVfT3w — Ian Rapoport (@RapSheet) April 20, 2026

Mientras tanto, el calendario no se detiene y Pittsburgh se prepara para el Draft sin alterar su ruta. “Eso no cambia nuestro proceso de evaluación”, explicó Khan, al dejar claro que el equipo seguirá colocando a los prospectos donde corresponden en su tablero. En una generación con menos certezas en la posición, más allá de Fernando Mendoza, la franquicia no se ata a un solo escenario.

Steelers' Cameron Heyward has message for Aaron Rodgers: "Just return, baby!"https://t.co/X58VepapqZ pic.twitter.com/mgz90aD7R3 — Around The NFL (@AroundTheNFL) April 20, 2026

Con Will Howard y Mason Rudolph como únicas opciones actuales, la necesidad de profundidad es evidente. El nuevo entrenador, Mike McCarthy, lo resume sin rodeos: “Es la posición más importante en el futbol”. Su enfoque es añadir talento si encaja en el sistema, manteniendo abierta la puerta a Rodgers, pero sin frenar la construcción del equipo.