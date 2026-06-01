A.J. Brown se reencontrará con el coach Mike Vrabel en los Patriots

Redacción FOX Deportes

A.J. Brown se convirtió oficialmente en nuevo receptor de los New England Patriots tras concretarse el esperado canje con los Philadelphia Eagles. La operación pone fin a meses de especulación y reúne nuevamente al estelar receptor con Mike Vrabel, quien fue su entrenador durante sus primeras temporadas con los Tennessee Titans. A cambio, Philadelphia recibió una selección de primera ronda de 2028 y una de quinta ronda de 2027.

Brown llegó a la NFL como selección de segunda ronda de Tennessee en el Draft de 2019 y rápidamente se consolidó como uno de los receptores más explosivos de la liga.

Eagles trading WR A.J. Brown to Patriots in exchange for 2028 first-round pick and 2027 fifth-round pick. pic.twitter.com/aUeJLLV2m2 — NFL (@NFL) June 1, 2026

Tras ser transferido a Philadelphia en 2022, ayudó a transformar la ofensiva de los Eagles, acumuló cuatro temporadas consecutivas de más de mil yardas, fue elegido tres veces All-Pro de segundo equipo y conquistó un Super Bowl durante su etapa en la franquicia.

El movimiento tuvo un fuerte componente financiero y deportivo. Los Eagles esperaron hasta después del 1 de junio para reducir el impacto salarial de una eventual salida de Brown, además de aprovechar el valor de mercado del receptor para obtener capital de Draft.

WELCOME TO THE PATRIOTS A.J. BROWN‼️ pic.twitter.com/mjr0ABA4Xx — New England Patriots (@Patriots) June 1, 2026

Reportes también señalaron que el jugador llevaba tiempo inconforme con su rol dentro de la ofensiva de Philadelphia, situación que facilitó la decisión de ambas partes de tomar caminos distintos.

En el aspecto económico, Brown llega a New England con la extensión de tres años y 96 millones de dólares firmada en 2024, contrato que lo mantiene bajo control del equipo hasta la temporada 2029.

Los Patriots esperan que sea el objetivo principal de Drake Maye y el receptor franquicia que les ha faltado durante años. Su capacidad para generar jugadas grandes, ganar balones divididos y producir yardas después de la recepción lo convierte en una pieza clave para las aspiraciones de New England en la nueva era de Vrabel.