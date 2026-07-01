Walker Kessler, refuerzo de lujo para la defensa de los Lakers

Hiram Marín

Los Angeles Lakers adquirieron al centro Walker Kessler mediante la vía de firma y traspaso. El imponente poste llega procedente de Utah Jazz para reforzar la pintura de la escuadra californiana.

Los términos del intercambio incluyeron selecciones de primera ronda para los años 2031 y 2033. Además, el acuerdo contempla derechos de intercambio de primeras rondas para los drafts de 2028 y 2030.

A cambio, el poste de 24años de edad aseguró un contrato por 4 años y 130 millones de dólares. La gerencia sacrifica activos futuros importantes buscando generar un impacto sumamente inmediato en su plantel.

BREAKING 🚨 The Los Angeles Lakers are acquiring Walker Kessler from the Utah Jazz for unprotected first-round picks in 2031 and 2033 and first-round swaps in 2028 and 2030 🔥



Kessler will sign a four-year, $130 million deal with LA. The Lakers lock up their Center of the future… pic.twitter.com/2qlOk193qK — Basketball Forever (@bballforever_) July 1, 2026

Kessler llega con la misión de convertirse en el socio ideal en la pintura para Luka Doncic. El jugador destaca en la NBA por ser un taponador de élite y reboteador dominante.

Tras los recientes movimientos en la agencia libre, incluida la salida de LeBron James, el centro aportará la estabilidad física necesaria. El staff confía en que su presencia resuelva los problemas defensivos que arrastraba la franquicia.

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La llegada del poste no es el único movimiento, pues la directiva cerró otros tratos importantes. Quentin Grimes se une al perímetro angelino con un contrato de sesenta millones por cuatro temporadas.

Asimismo, se concretó el arribo de Sandro Mamukelashvili y un acuerdo sólido con el guardia Collin Sexton. Estas firmas complementan la reestructuración diseñada para rodear de gran forma a su máxima estrella.