Victor Wembanyama y su regreso espectacular

Hiram Marín

San Antonio Spurs se impuso con autoridad a los Portland Trail Blazers en el Juego 4, con el regreso de Victor Wembanyama como gran protagonista. El francés volvió a la duela tras perderse el partido anterior por una conmoción cerebral. Su presencia cambió por completo el ritmo del encuentro desde la segunda mitad.

El centro francés firmó una actuación dominante con 27 puntos, 11 rebotes, 7 bloqueos y 4 robos, cifras que reflejaron su impacto total. En defensa fue determinante al proteger la pintura y alterar múltiples tiros de Portland. También aportó en transición y en ofensiva con eficiencia.

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SPURS WIN GAME 4 TO TAKE 3-1 SERIES LEAD! pic.twitter.com/0kHWYk9B65 — NBA (@NBA) April 26, 2026

El contexto del partido elevó aún más su desempeño, ya que San Antonio llegó a estar abajo por 19 puntos en la primera mitad. Con su estrella de regreso, los Spurs reaccionaron de forma contundente tras el descanso. La segunda mitad fue un juego únicamente del lado del equipo texano.

Más allá de los números, su vuelta tras el protocolo de conmoción representó un impulso anímico clave para el equipo. San Antonio tomó ventaja de 3-1 en la serie y quedó a un triunfo de avanzar. Con Wembanyama sano, el panorama luce completamente distinto para los Spurs.