Travis Kelce y Taylor Swift 'partieron plaza' en el Cavaliers vs. Knicks

Redacción FOX Deportes

La presencia de Taylor Swift y Travis Kelce acaparó reflectores este 23 de mayo durante el Juego 3 de la Final de la Conferencia Este de la NBA entre los Cavaliers y los Knicks en Cleveland. La pareja apareció en las gradas del Rocket Arena y de inmediato se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

La visita de Swift al partido mantuvo una tendencia que ha marcado su relación con Kelce desde 2023. La cantante ha acompañado al estelar ala cerrada en numerosos compromisos de la NFL, incluidos partidos de temporada regular, encuentros de playoffs y eventos especiales relacionados con los Chiefs, convirtiéndose en una figura habitual entre los aficionados del equipo.

Travis Kelce and Taylor Swift are courtside for Knicks/Cavaliers Game 3 👀 pic.twitter.com/HohyP1ZJZd — NBA (@NBA) May 24, 2026

Por su parte, Kelce llegó a este encuentro de la NBA después de confirmar recientemente su continuidad con los Chiefs. El veterano de 36 años acordó una renovación que le permitirá seguir ligado a la franquicia de Kansas City, con la intención de disputar una temporada más y extender una carrera que ya lo coloca entre los mejores jugadores de su posición.

La aparición de la pareja añadió un componente mediático adicional a una serie que ya ha despertado gran interés entre los aficionados al baloncesto. Cada vez que Swift y Kelce son captados juntos en eventos deportivos, la atención trasciende el terreno de juego, y esta vez no fue la excepción durante el duelo entre Cavaliers y Knicks.