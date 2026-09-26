Stephen Curry renunció a un jugoso salario para ayudar a los Warriors

EFE

Steph Curry, estrella de los Golden State Warriors, confirmó este lunes que renunció voluntariamente al contrato máximo que le ofreció su equipo para garantizar más flexibilidad con el límite salarial y ayudar a que la plantilla sea más competitiva.



Lo hizo en la rueda de prensa organizada en el día de medios previo al comienzo de la NBA, preparado para su decimoctava campaña en la liga.

El regreso de Stephen Curry tuvo un sabor agridulce

"Este es mi hogar. Esto es lo que hemos construido. Esta es una comunidad ante la que he jugado durante toda mi carrera, y poder terminar esta historia de la manera correcta es una parte importante de ello", afirmó Curry.



El rey del triple reconoció que entre sus prioridades no solo estaba su permanencia, sino también ayudar a que el equipo pudiera ser más competitivo.



"Se trata de que, para que tengamos una oportunidad esta temporada, que empieza mañana, de jugar al baloncesto y competir, todos tenemos que hacer nuestro trabajo para ganar. Todos lo sabemos, yo incluido. Tengo que estar sano y disponible", dijo.



"Después vas alcanzando distintos hitos a lo largo del año, lo que nos permite conservar la mayor flexibilidad posible, sin saber exactamente lo que eso puede significar. Sí, me ofrecieron el máximo. Sí, todas las opciones estaban sobre la mesa, y probablemente todo lo que hayan escuchado sea, de alguna manera, cierto", contó.

Sin Stephen Curry, los Warriors lograron vencer a los Nuggets

"Para mí, se trataba simplemente de procesar todo eso para llegar a la decisión que fuera adecuada para mí y para el equipo. Creo que todos somos gente inteligente en esta sala, así que pueden leer entre líneas por qué el contrato está estructurado de esa manera", añadió.



Curry firmó un contrato de un año, con opción para el siguiente, y renunció a cerca de diez millones de dólares.