Stephen Curry seguirá con los Golden State Warriors

Redacción FOX Deportes

Stephen Curry firmó una extensión de contrato con los Golden State Warriors por un año adicional y un total de 62.6 millones de dólares. Esta renovación asegura la permanencia del base estelar en la franquicia hasta la finalización de la temporada 2026-2027.

Con este nuevo acuerdo, la superestrella estadounidense garantiza un ingreso cercano a los 178 millones de dólares repartidos en tres campañas. En la temporada 2024-2025 percibió 55.8 millones, en la 2025-2026 sumará 59.6 millones y cerrará su vínculo con los 62.6 millones correspondientes a la extensión pactada.

A true legend of the Bay, here to stay.



The Golden State Warriors have signed four-time NBA champion and two-time NBA Most Valuable Player Stephen Curry to a contract extension. pic.twitter.com/hhjygBvN0Q — Golden State Warriors (@warriors) September 26, 2026

La cifra acordada para el año final representa el monto máximo absoluto que los Golden State Warriors podían ofrecerle según las normas salariales de la NBA. Al término de este contrato, las ganancias totales de Curry únicamente por acuerdos deportivos dentro de la cancha superarán los 530 millones de dólares.

La transacción reafirma el compromiso mutuo entre el histórico tirador y el equipo que lo seleccionó en el draft de 2009. De esta manera, Curry mantiene la posibilidad real de disputar toda su carrera profesional vistiendo la camiseta de Golden State.