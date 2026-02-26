Shai Gilgeous-Alexander quedó habilitado para regresar a jugar

Redacción FOX Deportes

Shai Gilgeous-Alexander recibió el alta médica y quedó habilitado para regresar a la actividad con Oklahoma City Thunder, luego de superar una distensión abdominal que lo mantuvo fuera de circulación durante varios partidos.

El base canadiense había sido evaluado de manera constante por el cuerpo médico del equipo antes de recibir luz verde. Su nombre dejó de aparecer en el reporte oficial de lesionados previo al siguiente compromiso.Con ello, Oklahoma City confirma la disponibilidad de su principal referente.

JWill was hooping tonight 😮‍💨



Your @OGandE Power Play of the Game pic.twitter.com/vYH4xxl4Z0 — OKC THUNDER (@okcthunder) February 26, 2026

La lesión se produjo a inicios de febrero y obligó al Thunder a manejar con cautela el proceso de recuperación. El objetivo fue evitar una recaída en un tramo clave de la temporada regular.

Tras completar entrenamientos sin restricciones, el jugador fue autorizado para volver a jugar. La franquicia no reportó limitaciones de minutos de manera oficial.

Shai Gilgeous-Alexander ha sido el eje del proyecto deportivo de Oklahoma City durante la campaña. Su impacto ofensivo y liderazgo en la duela han sido determinantes en el rendimiento del equipo.

Durante su ausencia, el Thunder ajustó rotaciones para cubrir su baja. Ahora, su regreso fortalece nuevamente la estructura del quinteto titular.

El retorno de Gilgeous-Alexander llega en un momento importante para el cierre del calendario.



Oklahoma City busca mantener ritmo y consistencia rumbo a la recta final. La presencia de su base estelar aporta estabilidad y generación de puntos. El equipo confía en que vuelva a su nivel habitual tras superar la lesión.