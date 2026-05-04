Orlando Magic despide a su entrenador

EFE

Orlando Magic despidió este lunes a Jamahl Mosley tras cinco temporadas como entrenador principal, un día después de que la franquicia de Florida fuera eliminada por los Detroit Pistons en el séptimo partido de la primera ronda de los playoffs del Este.

Jeff Weltman, Presidente de Operaciones del equipo, informó en un comunicado:

"Apreciamos su liderazgo y las valiosas contribuciones que hizo como entrenador principal. Si bien esta fue una decisión difícil, creemos que es hora de una nueva voz y una perspectiva renovada".

Detroit encendió el motor y eliminó a Orlando

Magic accedió a las eliminatorias por el título como octavo clasificado en el Este y, aunque plantó cara hasta el último juego a Pistons, se despidió este domingo de la temporada tras caer 116-94 a domicilio.

Pese a lo ajustado de la eliminatoria, el resultado dejó un sabor amargo en Orlando, que llegó a estar 3-1 arriba en la serie.

Además, en el sexto partido y como locales, los Magic se dejaron remontar 24 puntos tras firmar un histórico 1 de 28 en tiros de campo en los últimos minutos.

Los Pistons se levantaron de la lona y empataron la serie ante Orlando

Mosley llegó a los Magic en el verano de 2021 y en sus cinco temporadas al frente del banquillo acumuló un récord de 189 victorias y 221 derrotas en temporada regular.

Con él a los mandos, la franquicia de Florida avanzó a playoffs las tres últimas temporadas, pero nunca pasó de primera ronda.