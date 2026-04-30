Franz Wagner, pilar de Orlando, fuera del juego 6 por lesión

Redacción FOX Deportes

Franz Wagner encendió las alarmas en el Orlando Magic tras confirmarse que no podrá disputar el Juego 6 de la primera ronda de playoffs ante los Detroit Pistons. La baja del alero alemán llega en un momento crítico de la serie, donde Orlando busca cerrar la eliminatoria. Su ausencia representa un golpe directo a la rotación titular del equipo.

La lesión se originó durante el Juego 4, cuando Wagner abandonó el partido tras sufrir un problema en la pantorrilla derecha. Antes de salir, el jugador había aportado 19 puntos en poco más de dos cuartos, lo que reflejaba su peso ofensivo en la serie. Desde entonces, el diagnóstico fue claro: distensión en la pantorrilla que lo dejó fuera de actividad inmediata.

An MRI conducted Tuesday showed that forward Franz Wagner suffered a right calf strain.



He sustained the injury during the third quarter of Monday night’s Game 4 of its best-of-seven playoff series vs. Detroit.



He is questionable for Game 5, and his availability will depend… pic.twitter.com/u2yhNvy8EE — Orlando Magic (@OrlandoMagic) April 28, 2026

El impacto se hizo evidente en el Juego 5, donde Orlando ya no contó con él y terminó cayendo 116-109 ante Detroit. Sin Wagner en la duela, el equipo dependió en gran medida de Paolo Banchero, quien respondió con 45 puntos, aunque no fue suficiente para asegurar el pase. La serie ahora se coloca 3-2 a favor del Magic, obligando a un sexto encuentro.

De cara al Juego 6, Wagner ha sido descartado nuevamente, por lo que Orlando deberá ajustar su esquema sin uno de sus principales generadores ofensivos. Su ausencia no solo afecta la anotación, también limita la versatilidad defensiva del equipo. Magic intentará cerrar la serie en casa, pero lo hará sin una de sus piezas clave en ambos lados de la cancha.