NBA pospuso dos juegos debido a tormenta invernal en Estados Unidos

Redacción FOX Deportes

La NBA pospuso dos juegos que estaba programados para el este domingo, debido a una intensa tormenta invernal que afectó gran parte del país.

El priomero fue Denver Nuggets vs. Memphis Grizzlies, debido a un sistema de nieve, aguanieve y lluvia helada que azotó la región y creó condiciones de viaje peligrosas y carreteras intransitables, lo que llevó a la liga a reprogramar el encuentro por razones de seguridad.

Según los informes, la tormenta dejó acumulaciones significativas de nieve e hielo, con temperaturas bajo cero que complicaron aún más la movilidad en el área de Memphis.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/N3nGndwfcj — NBA Communications (@NBAPR) January 25, 2026

Las autoridades locales incluso recomendaron que la población se quedara en casa y evitara conducir, ante cortes de energía y caminos resbaladizos. La NBA declaró que el partido sería reagendado en una fecha posterior, aunque todavía no se ha anunciado.

En el caso del partido entre los Dallas Mavericks y los Milwaukee Bucks, también programado para el mismo día, no se jugó porque los Mavericks no pudieron viajar a Milwaukee. El mal tiempo afectó tanto a Dallas como a otras áreas, impidiendo que el equipo despegara tras su partido del sábado por la noche, lo que terminó bloqueando el vuelo del equipo y obligando a la NBA a posponer ese juego también.

Las postergaciones de ambos encuentros forman parte del impacto más amplio de la tormenta invernal Fern, que ha alterado múltiples eventos deportivos y creado desafíos logísticos en diferentes regiones de Estados Unidos. Hasta el momento, la NBA no ha confirmado cuándo se reprogramarán estos partidos, con la liga monitoreando las condiciones climáticas y la seguridad del personal, jugadores y aficionados.