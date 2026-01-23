Warriors vs. Timberwolves, pospuesto por tiroteo en Minneapolis

Redacción FOX Deportes

El partido de la NBA entre los Golden State Warriors y los Minnesota Timberwolves, programado para el sábado 24 de enero de 2026 en el Target Center de Minneapolis, fue pospuesto por la liga horas antes de su inicio.

La NBA informó que la decisión se tomó con el objetivo de priorizar la seguridad de jugadores, personal, aficionados y de la comunidad en general, luego de sucesos ocurridos ese mismo día en la ciudad.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/zETGHzpYX5 — NBA Communications (@NBAPR) January 24, 2026

El organismo rector señaló que la suspensión respondió a consideraciones operativas y logísticas, y que la situación fue evaluada en coordinación con ambos equipos antes de tomar la determinación final.

La liga adelantó que el encuentro será reprogramado, y que cualquier actualización sobre la nueva fecha y horario será comunicada oficialmente a través de sus canales habituales.