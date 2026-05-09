Los Wizards ganaron la lotería y tendrán la primera selección del Draft de la NBA

EFE

Los Washington Wizards ganaron este domingo en Chicago la lotería y tendrán la primera elección absoluta el próximo 23 de junio en el draft NBA 2026 organizado en Brooklyn.

Esta edición del draft tiene como jugadores más codiciados al alero AJ Dybantsa (BYU), el escolta Darryn Peterson (Kansas) o los delanteros Caleb Wilson (North Carolina) y Cameron Boozer (Duke), hijo del exjugador NBA Carlos Boozer.

The NBA Draft Lottery 2026 Results! pic.twitter.com/z1VNqyDCYY — NBA (@NBA) May 10, 2026

La NBA eligió este año el Navy Pier, en pleno centro de Chicago, para albergar la lotería del draft, un día antes del arranque del NBA Combine, un escaparate donde los jóvenes talentos realizarán ejercicios y pruebas físicas ante la mirada de scouts y directores deportivos de las franquicias de la liga.