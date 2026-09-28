Los Spurs no podemos pensar en menos que en la final: Victor Wembanyama

EFE

El francés Victor Wembanyama aseguró este lunes que la derrota sufrida la pasada temporada en las Finales de la NBA es la mejor motivación posible para los San Antonio Spurs, que afrontan el nuevo curso con el objetivo de volver a pelear por el primer puesto de la Conferencia Oeste.

"No podría imaginar una motivación mejor", afirmó Wembanyama durante la jornada de medios de los Spurs al ser preguntado si la derrota en las Finales supone su principal motivación para esta temporada.

“We’re going to face these emotions… We’re very hopeful, very ambitious, and we’re ready.”



At Spurs Media Day, Victor Wembanyama reflects on using last year’s NBA Finals loss as fuel for the upcoming season ? pic.twitter.com/rRjBPWDMvA — NBA (@NBA) September 28, 2026

El centro francés, que afronta su cuarta temporada en la NBA, reconoció que todavía está procesando emocionalmente lo sucedido y admitió haber pasado momentos difíciles tras el final de la campaña.

"He tenido algunas noches sin dormir, por supuesto. Quizá no noches sin dormir, pero a veces ha sido difícil conciliar el sueño, o he tenido emociones difíciles que a veces me persiguen", explicó.

Wembanyama señaló que el equipo es consciente del largo camino que tiene por delante para volver a competir por el título.

"Estamos en una gran situación. Tenemos mucha esperanza, somos muy ambiciosos y estamos preparados", declaró.

Wembanyama on recovering from Finals loss:



"I've had nights where it's hard to find sleep. Hard emotions. Haunting, sometimes. There's a point where you accept that you have to feel all of it. We don't want to hide from anything. This is the reality of it." pic.twitter.com/Z0iqsp79V0 — Josh Paredes (@Josh810) September 28, 2026

Tras proclamarse campeones de la Conferencia Oeste la pasada temporada, el francés dejó claro que los Spurs quieren dar un paso más.

"Ganamos el Oeste el año pasado, no queremos hacer menos este año. Queremos ser primeros y queremos seguir luchando por ese primer puesto", señaló.

Wembanyama también destacó que la larga temporada mejoró su condición física y aseguró que llega al nuevo curso en mejor forma de la que esperaba pese al corto descanso veraniego.

Además, valoró la incorporación del veterano Tobias Harris. "No tengo ninguna duda de que encajará perfectamente", dijo antes de destacar su experiencia y su capacidad para asumir un papel determinado y cumplirlo bien.

El francés reconoció asimismo que la creciente atención que recibe puede resultar excesiva. "Sí, a menudo es demasiado. Pero está bien. Todo forma parte de esto", afirmó.