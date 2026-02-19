Los Lakers preparan una gran fiesta para develar la estatua de Pat Riley

Redacción FOX Deportes

El próximo domingo 22 de febrero, Los Angeles Lakers presentarán oficialmente la estatua de Pat Riley en Star Plaza, frente al Crypto.com Arena en Los Ángeles. La develación coincidirá con el partido de temporada regular contra los Boston Celtics, un rival histórico para Riley durante la era “Showtime”.

La estatua reconocerá al ex entrenador integrante del Salón de la Fama por sus logros con los Lakers en los años 80, incluidos cuatro campeonatos de la NBA. Su inclusión en Star Plaza lo convertirá en el octavo miembro del panteón de leyendas de la franquicia, junto a figuras como Magic Johnson y Kareem Abdul‑Jabbar.

Join us this Sunday at 12:30 PM for full coverage of Pat Riley’s statue unveiling on Spectrum SportsNet. 📺 pic.twitter.com/0uMUXtKgeT — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 19, 2026

Aunque no se han detallado oficialmente las características artísticas específicas de la escultura, formará parte del conjunto de estatuas de bronce que honran a los íconos de los Lakers fuera de la arena. Estas estatuas sirven como tributo permanente al impacto histórico de sus protagonistas en la organización.

Se espera que a la ceremonia asistan miembros de la organización y figuras vinculadas a la historia de los Lakers y la NBA, aunque la lista definitiva de invitados aún no se ha publicado. El evento se realizará antes del partido, añadiendo un elemento especial a la jornada deportiva del 22 de febrero.