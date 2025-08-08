Los Lakers honrarán con una estatua al legendario coach Pat Riley

Redacción FOX Deportes

Los Angeles Lakers develarán una estatua de su ex entrenador Pat Riley el 22 de febrero. El miembro del Salón de la Fama se une a figuras como Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson.

Jugó para Los Ángeles de 1970 a 1975 y fue comentarista del equipo antes de convertirse en asistente de Paul Westhead en 1979. Riley formó parte del equipo de 1971 a 1972 que ganó 33 partidos consecutivos, un récord de la liga, y se alzó con el campeonato de la NBA.

Forever a part of Lakers history.



We are honored to share that Pat Riley’s statue will be unveiled on Star Plaza on February 22. pic.twitter.com/p6ozuVn1Rw — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 14, 2025

Riley, de 80 años, también entrenó a los New York Knicks y a los Miami Heat. Ganó otro campeonato como entrenador con el Heat en 2006 y ahora es su presidente.

La temporada pasada, el Heat bautizó la cancha de su estadio en el centro de la ciudad con el nombre de Riley en una ceremonia a la que asistieron muchos de sus exjugadores.

Riley se convertirá en la octava figura de los Lakers en ser honrada con una estatua en Star Plaza, una popular atracción turística para los fans de la franquicia mundialmente famosa. Los otros son Abdul-Jabbar, Johnson, Bryant, Elgin Baylor, Jerry West, Shaquille O'Neal y el locutor Chick Hearn.