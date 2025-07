LeBron James y los Lakers, la relación se rompe poco a poco

Hiram Marín

LeBron James tiene 40 años y si bien ha conseguido récords individuales, estos no han sido trascendentes para el desempeño de su equipo, Los Angeles Lakers, que al apostar por Luka Doncic dejó claro que todo será alrededor del esloveno en los próximos años.

Desde su llegada en 2018, James ha conseguido con los Lakers únicamente un campeonato, que para muchos es cuestionado por haberse dado en la 'Burbuja' de Orlando, además de lograr el trofeo del primer InSeason Tournament, hoy llamado Copa NBA, pero que tampoco tiene la relevancia de un Larry O'Brien.

The Lakers have signed guard RJ Davis, forward Eric Dixon, forward Arthur Kaluma and guard Augustas Marčiulionis. pic.twitter.com/ARuBTZ7hgE — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 26, 2025

Los Lakers ya no están dispuestos a renovar a LeBron en 2026, cuando venza su contrato, por lo que seguramente entrará a la agencia libre. En un principio la idea era que el máximo anotador en la historia de la NBA pudiera retirarse con el conjunto amarillo y violeta, pero al parecer el jugador tiene otros planes.

Durante los últimos meses, ha trascendido que LeBron ya no recibe el trato preferencial que tenía antes. Cuando llegó Luka Doncic y se fue Anthony Davis no fue informado y cuando se dio a conocer que el equipo se vendería, los directivos le avisaron a Doncic y no a LeBron.

¿Cuánto tiempo más jugará LeBron James?, él mismo lo dijo

Además, Bronny James no ha tenido todos los minutos que LeBron hubiera querido, al parecer ya no le consultan sobre la llegada o salida de jugadores. Es decir: el poder que tenía antes le ha sido recortado y esto claramente no le agrada a alguien con una personalidad tan peculiar como la de James.

¿Podríamos ver a LeBron en su última temporada con los Lakers?, lo más probable es que sí.